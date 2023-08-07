Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kapsül Teknoloji Platformu, yurt dışında yaşayan ve mühendislik alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencileri ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğiyle yurt dışında yaşayan ve mühendislik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Konya’yı ziyaret etti.

Sky Global Türk Staj Programı Kültür Gezisi kapsamında şehre gelen öğrenciler, Konya'nın zengin tarihi ve kültürel mirası ile teknoloji vizyonunu yakından tanıma fırsatını elde etti.

Öğrenciler, Konya programları kapsamında, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı teknoloji üstlerinden biri hâline getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kapsül Teknoloji Platformu’nda incelemelerde bulundu.

Ziyarette öğrencilere, Konya'nın teknoloji vizyonunu yansıtan akıllı şehir uygulamaları ve "Konya Modeli Belediyecilik" vizyonu hakkında da bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT

Yaz stajı kapsamında Konya’yı ziyaret eden öğrenciler, Kapsül Teknoloji Platformu’ndaki çalışma alanlarının çalışanları motive edici şekilde inşa edildiğini belirterek, platformu çok beğendiklerini ifade etti.

Kültür Gezisi kapsamında Konya’ya gelen 47 stajyer, Konya'nın zengin tarih ve kültürel mirasını ve teknoloji vizyonunu yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Sky Global Türk Staj Programı, YTB ve TUSAŞ iş birliğiyle, yurt dışındaki Türk gençlerin anavatan ile ilişkilerinin geliştirilmesi, eğitim süreçlerine ve mesleki gelişimlerine destek olunması ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

CAMBRİDGE EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZİNİN MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİ KONYA'NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIDI

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Londra’da bulunan Cambridge Eğitim ve Öğretim Merkezi iş birliğinde Konya’ya gelen Müslüman öğrenciler, Konya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından inceledi.