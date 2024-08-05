29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarihsel Çevrelerde Peyzaj Tasarımı Eğitimi, Uluslararası Tasarım Vakfı evsahipliğinde gerçekleşti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Farklı üniversitelerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile eğitmen öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilestirilen eğitim programı, TÜBİTAK destekleriyle ve Işık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uluslararası Tasarım Vakfı ve PEMDER'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, genç peyzaj mimarlarını tarihi çevrelerdeki peyzaj tasarımı konusunda eğitmeyi ve onlara pratik deneyim kazandırmayı amaçladı.

Eğitimde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tarihsel çevrelerde peyzaj tasarımı konusunda deneyim ve bilgilerini paylaştı.

Uluslararası Tasarım Vakfı Başkanı Nihat Erdoğan , bu proje ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Mardin'in Cumhuriyet Meydanı, Nusaybin de Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi ve Dara antik kentinde kültürel peyzaj alanlarına özgün tasarım projeleri geliştirilerek , peyzaj tasarım süreçlerinin derinlemesine irdelendiğini ve Unesco için gerekli olan alan yönetim planlarına bu proje ile çok önemli katkı sunulacağını belirtti.

Projelerin sunumları Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi yetkilileri ile kent konseyi başkanı Hatip Özer tarafından izlendi.