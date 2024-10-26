Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başladı. 8 yaş gurubundaki çocuklar için düzenlenen turnuvaya katılan küçük raketler, eleme karşılaşmalarının ilk gününde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya verdiği destekleri arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na katılan geleceğin şampiyon raketleri, korta çıktı.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva, 68 erkek ve 71kız olmak üzere toplam 139 sporcunun katılımıyla başladı. Tek maç ve üç set üzerinden yapılacak eleme karşılaşmaları sonunda son 16’ya kalan minik tenisçiler 27 Ekim Pazar günü yapılacak olan yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek. Turnuva, beyaz gurup ve kırmızı gurup olmak üzere iki gurup olarak yapılacak. Turnuvanın sonunda her iki gurupta da ilk 4’e girmeyi başaran kız ve erkek sporcular, kupa ve madalyalarını düzenlenecek törenle alacak.