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Sinema tutkusunu beyaz perdeye taşımak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen sinema öğrencileri için başvuruların başladığı “Geleceğin Sineması” yarışmasına son başvuru 22 Mart'ta.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen “Geleceğin Sineması”, 21. yılında da genç sinemacılara destek olmaya devam ediyor. Senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar her adımda rehberlik ve maddi destek sunan yarışma, nitelikli kısa filmler üretmek ve gençlerin sinema potansiyellerini ortaya çıkarmak için eşsiz bir platform sunuyor.

Geleceğin Sineması’nda bu yıl 10 senaryo projesi 25 bin TL maddi destek ile film çekmeye hak kazanacak.

Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://geleceginsinemasi.com adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek.

Sinemaya uzanan yolculukta, “Geleceğin Sineması” yarışması, yetenekli öğrencilere rehberlik etmeye ve onları motive etmeye devam ediyor. Yarışma, gençlerin akademik başarılarını ve gelecekteki kariyerlerini geliştirmek için daha iyi projeler üretmelerine imkân tanıyarak geleceğin sinemasını inşa ediyor.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurulara https://geleceginsinemasi.com adresinden ulaşılabilir.