Konya'da Karatay Belediyesi’nin eğitim çağındaki çocuklara trafik bilincinin erken yaşlardan itibariyle oluşturulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürüttüğü “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” başladı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” projesinde yeni dönem başladı.

İlçe genelindeki 59 okuldan ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak yürütülen projeyle öğrenciler; Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla Karatay Belediyesi’nin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alanda inşa ettiği ve çocukların trafik kültürünü hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebildiği Karatay Trafik Eğitim Parkı’na getiriliyor.

Öğrenciler burada, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından eğitim alıyor.

Yeni dönem eğitimlerinden Karatay genelindeki 59 okulda eğitim gören 8 bin ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi faydalanacak. Eğitimlerde; akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metodları hakkında bilgiler veriliyor.

Trafik eğitimlerinin çocukluk döneminde verilmesinin önemine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; verilen eğitimlerin aynı zamanda toplumsal duyarlılık oluşturma konusunda da önemli bir rol oynadığını belirtti. Başkan Kılca, yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı eğitimlerle geleceğimiz olan çocukların trafik konusunda bilinçlenmesini istediklerini kaydetti.