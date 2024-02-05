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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eylül ayında Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'e hazırlıkları sürdüren öğrencilerin, Sivas Farabi Gençlik Merkezi'nde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.SİVAS (İGFA) - Sivaslı öğrenciler Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024'e hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bu kapsamda Sivas Farabi Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin çalışmalarını yerinde görmek ve onlara destek olmak amacıyla merkezi ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenerek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, çocukları tebrik ederek her konuda yanlarında olduklarının mesajını verdi.

YÜZÜNCÜ YILINDA TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE HEDEFİYLE

Sivas Farabi Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan, "Dene Yap Teknoloji Atölyeleri" 3 yıllık eğitimin ardından ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Yeni dönem öğrenci alımları bugün (5 Şubat) başlarken, Vali Yılmaz Şimşek konu hakkında açıklamada bulundu.

Mezun olacak öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Vali Yılmaz Şimşek, "Yeni öğrenci alımı bugün itibari ile başladı. Başvurular 28 Şubat tarihinde sona erecek. Geleceğin teknoloji yıldızı arzusunda olan çocuklarımızı başvuru yapmaya bekliyorum. Başvurular www.deneyap.org/tr internet sitesi üzerinden yapılacaktır." dedi.