Ankara’nın teknoloji ve girişimcilik dünyası, ATO Congresium’da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı 2024’te bir araya geldi. Gözde projelerin sergilendiği etkinlikte iki başarılı ortak, Nihat Özkurt ve Bahadır Faruzlu’nun liderliğinde çalışmaların ürünü olan dijital ikiz teknolojisi büyük ilgi topladı.ANKARA (İGFA) - Gözde projelerin sergilendiği ATO Congresium’da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı'nda Metaentry firması dikkatleri üzerine çekti.

İki başarılı ortak, Nihat Özkurt ve Bahadır Faruzlu’nun liderliğinde çalışmalarını sürdüren firma, dijital ikiz teknolojisiyle büyük ilgi topladı.

Metaentry’nin dijital ikiz projesi, sanal ve fiziksel dünyalar arasında köprü kurarak, süreçlerin dijital ortamda simüle edilmesini sağlıyor. Bu teknoloji, üretimden inşaata pek çok sektörde devrim niteliği taşırken, yatırımcıların da radarına girmeyi başardı. Metaentry, etkinlikteki en yenilikçi firmalardan biri olarak gösterildi.

Özkurt ve Faruzlu’nun ortak vizyonu doğrultusunda geliştirdikleri dijital ikiz projesi, şirketlerin iş süreçlerini optimize etme, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma fırsatları sunuyor. Etkinlikte yaptıkları sunumda, bu teknolojinin endüstriyel dönüşüme nasıl katkı sağladığını detaylandırarak büyük beğeni topladılar.

Metaentry ortaklarından Nihat Özkurt yaptığı açıklamada “Dijital ikiz teknolojisi, iş dünyasında geleceğin teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. Biz de Metaentry olarak bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz. Bu proje sayesinde, fiziksel dünyadaki süreçleri sanal ortama taşırken, işletmelere operasyonel mükemmellik ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Bugün TechAnkara Proje Pazarı’nda gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yatırımcıların ilgisi de bize gelecekte daha büyük projelere adım atmamız için motivasyon sağlıyor.” Özkurt, dijital ikiz teknolojisinin sadece sanayi değil, sağlık ve enerji gibi farklı alanlarda da uygulama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.