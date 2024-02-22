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“Summit Erciyes 2024 Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” 4. kez; Erciyes Teknopark A.Ş. ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde Erciyes Dağı’nda gerçekleştirildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de bulunan bazı melek yatırım ağlarındaki yöneticiler, paya dayalı kitlesel fonlama kurumlarındaki yöneticiler, girişimci sermayesi yatırım fonları yöneticileri, uluslararası venture capital kuruluşları, yapay zekâ alanında uzmanlar, yatırım arayışında olan startuplar ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili konuşmacılar Kayseri’de buluştu.

Başarılı girişimcilik hikâyelerinin paylaşıldığı, Türkiye yatırım dünyasında girişim sermayesi yatırım fonları, yapay zekâ, yatırım araçları ve yeni melek yatırımcılık ekosisteminde güncel gelişmelerin konuşulduğu zirveye; 250’den fazla iş insanı, melek yatırımcı, fon yöneticisi, teknoloji tabanlı girişimci, kamu otoritesi ve girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncuları katılım sağladı.

Sözlerine Kayseri’de melek yatırımcılık adına yapılan anlamlı çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Özellikle Erciyes Üniversitemizin kıymetli ekibine çok teşekkür ederim. Elbette geleceğin şehirlerini kendi kendine yetebilen ve diğer dünya şehirlerine yazılım ve bilişim hizmetlerini ihraç edecek şirketleri bünyesinde taşıyan bir şehir olmayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimizle, organize sanayimizle onur duyuyoruz. Akıllı şehircilik konusu artık gündeme alındı. Ülkemizin bu alanda yaptığı çalışmalar bizim için ayrıca katkı sağlayıcı. Teknolojiyi kullanarak şehir hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirme yönünde hayatımızı kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Kayserimizde akıllı şehircilik çalışmalarında öncü rol oynamada özen gösteriyoruz. Şehir teknolojisini kullanarak trafik yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği, elektrikli toplu taşıma araçları paylaşımlı bisiklet uygulamasını vermekteyiz” dedi.

“Erciyes’in zirvesindeyiz, birlikte zirvede yükselmeliyiz” diyen Başkan Büyükkılıç, “Bu etkinliğin Erciyes’te yapılması bizim için çok anlamlı. Şehrimizde 5 üniversitemiz var, bunlarla gurur duyuyoruz. Araştırma üniversitemiz 8. sıraya yükseldi diye keyifle paylaşıyoruz, onur duyuyoruz fakat yeter mi? Yetmez. Daha yukarılara çıkmak için çaba göstereceğiz. Bunu sağlayacak kapasite Kayseri’de mevcut. Gençlerimizi yüreklendirecek onları yönlendirecek çalışmalara elbette ki her türlü desteği vereceğiz. Her şeyden önce geleceğin liderlerini hem yenilikçi hem de vizyonel bakış açısıyla yetiştirme yönünde özen göstereceğimiz bir zirveden söz ediyoruz. Burada kazanım olacak fakat risk de olacak. Risk taşıyorsa kar olur, risk taşımıyorsa kar olmaz. Biz bu riski inşallah kara dönüştüreceğiz. Kayserimiz ve Türkiyemizin adından söz ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi gerçekten kendisini her alanda ispatlamış ve bu faaliyet çalışmalarını arttırarak devam ettiren Türkiye’deki Araştırma Üniversiteleri arasında bu sene sekizinciliğe yükselmiş olan bir devlet üniversitesi olarak bilim ve teknolojik faaliyetlerin olduğu her alanlarda mutlaka kendisinden söz ettiren çalışma ve gayretler içerisinde olan bir Yükseköğretim kurumudur. Tabii biz proje, bilim dediğimiz zaman bunların desteklenmesi, bunların fonlanması da ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Özellikle biz Uluslararası fonlamalarda da Üniversitemizin daha yukarıya çıkması için özellikle European Research Council (ERC) projelerinde, Ufuk Avrupa süreçlerinde kendinden söz ettiren bir Üniversite olma gayretiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak biliyoruz ki bunları yaparken mutlaka bu söylemiş olduğum etkinliklerde bunların katkı, destek ve fon şeklinin güçlü olarak ortaya konulması çok önemlidir. İşte Erciyes Teknopark Melek Yatırım Ağı burada karşımıza çıkıyor. Kısa ismi ERBAN olarak ifade ettiğimiz ve gerçekten Türkiye’nin 13’üncü Teknopark içerisinde kurulmuş olan Melek Yatırım Ağı olması da ayrı bir öneme sahiptir. Ben yapılmış olan faaliyetleri heyecanla takip ediyorum. Özellikle burada yönetiminde Melek Ağı içerisinde yatırımcı olarak bulunmuş olması, aslında bizim bu sürece ne kadar destek vereceğimizin de bence net bir göstergesidir.”

Konuşmasında Teknopark’a ek olarak yapılacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, “Şehrimizdeki protokolün, başta Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediyelerimizin, Ticaret Odamızın, Sanayi Odamızın, Oran Kalkınma Ajansımız ile hep birlikte gayret içerisinde olduğumuzu, bir bütün olarak, tek parça olarak hareket ettiğimizin yapılan çalışmalarımızda güzel sonuçları olduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü biz beraber olduğumuzda, birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü sonuçlar elde etmekteyiz” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise teknolojinin artık insanlar için kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Önümüzde iki seçenek var. Ya bu teknolojiyi üreteceğiz ya da tüketeceğiz. Bu nedenle Teknopark, Erciyes Üniversitemiz ve sanayicilerimiz başta olmak üzere her türlü destek bizim için son derece önemli” açıklamasında bulundu.

Kayseri Sanayi Odası Başkan Vekili İlhan Baloğlu ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez de birer konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Böylesine heyecanlı bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan ve bu teknoloji hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Kayseri’de çok ciddi bir potansiyel keşfedilmiş, çok ciddi başarı hikâyeleri oluşturulmuş. Bu etkinliğe bir alışveriş olarak bakmak lazım. Alacağız, vereceğiz, işin sonunda kar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, en çok melek yatırımcıya sahip şehrin İstanbul’dan sonra Kayseri olduğunu belirterek, “Yapıyorsak iyisini yapalım diyerek yola çıktığımız bu serüvende Kayseri’de 145 melek yatırımcıya ulaştık. Bu yatırımcıların 72’si lisanslı. Bu ekosistemin gelişmesi için bizim teknoloji girişimciliğine yatırım yaparken en büyük açıklardan biri olan akıllı para dediğimiz finansın bulunması çok kritik bir nokta. Her sene Erciyes’e çıktığımızda melek yatırımcı sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Erciyes’ten indiğimizde melek yatırımcı sayısını 170’e çıkarmak için yola çıktık Biz Kayseri’ye girişimcilik öğretmeyeceğiz ancak geleneksel girişimciliğin teknolojik girişimciliğe evrilmesi anlamında elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Desteklerinizle hep birlikte büyüyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, sunumlar ile devam etti.