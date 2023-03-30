İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın protez tırnak ve tırnak sanatı kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı.İZMİR (İGFA) - İşgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda protez tırnak ve tırnak sanatı (nail art) kursu alan 25 öğrenci sertifikalarını törenle aldı.

Yenişehir Kurs Merkezi’nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Koordinatörü Güvenç Küçüktok, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, büyükşehir bürokratları, kursiyerler katıldı. Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) kapsamında “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesine katılan kadınlar bir aylık sürenin sonunda sertifikalarına kavuştu.

“YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Bu yolda sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi değil odalarımızla birlikte de çalışarak gücümüze güç kattık. Sertifikalarını alan kadınların yüzündeki gülümseme bizleri çok mutlu etti. Bütün kursiyerlerin bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlere bir değer katabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Koordinatörü Güvenç Küçüktok, 2022 yılında İzmir, Diyarbakır ve Adana’da Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesine başladıklarını söyledi.