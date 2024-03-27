Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 3,2 milyon genç kadının güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımına odaklanan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin mentorluk programında ikinci dönem başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi, Türkiye’de 18-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırma hedefiyle Şubat 2022’de hayata geçti. Proje, yüzde 45 oranındaki NEET genç kadınların farkındalıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinde alanında uzman mentorlar ile NEET genç kadınları bir araya getiren mentorluk programının ikinci dönem başvuruları açıldı.

Programın ilk dönemi, Mayıs - Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve çevrim içi olarak yürütülen mentorluk programı kapsamında 513 faydalanıcı, 426 mentor ile eşleştirildi ve 1.630 saat boyunca 2 bin154 görüşme yapıldı. Mentorluk programı sonunda 130 genç kadın kendi geleceğini kurmak için iş hayatına girdi.

19 Nisan tarihine kadar kariyerinde ilerlemiş, farklı sektörlerden mentor olmak isteyen kadınlar ile kariyer ve kişisel gelişim yolculuğunda mentorluk desteğinden yararlanmak isteyen 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların başvurabileceği programa www.geleceginikurangenckadinlar.org/mentorluk üzerinden ulaşılabiliyor.