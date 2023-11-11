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Gelecek Partisi Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için başvuruların start aldığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Gelecek Partisi Bursa il başkanlığı 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için Bursa Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığı, ilçe belediye başkan aday adaylığı ve belediye meclis üye aday adaylığı için başvuruların başladığını duyurdu. Müracaatlar Gelecek Partisi Bursa İl Başkanlığı'na yapılacak. Başvurular 1 Aralık Cuma saat 17,30'ye kadar devam edecek.

İl Başkanı Fuat Kadıoğlu; “31 mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi adayların belirlenmesi için il başkanlığı bünyemizde bir komisyon oluşturarak bugün itibariyle başvuruları almaya başladık. Amacımız; Bursa’nın iç taleplerini ve özlemini dindirecek kadrolarla belediyelerin yönetimlerine talip olmak. Sadece 'Gelecek Kadroları' değil partimizle gönül bağı oluşmuş herkesi Gelecek Partisi çatısı altına bekliyoruz.” dedi.