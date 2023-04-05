Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı, bu yıl Ramazan Paketlerini deprem bölgesine gönderiyor.KONYA (İGFA) - Her yıl Ramazan ayında hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı, bu yıl 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketi dolayısı ile Hatay’ın İskenderun, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gönderiyor.

Gıda paketlerinin sevkiyatı için düzenlenen programda konuşan Gelecek Partisi İl Başkan Vekili Ahmet Arslan, depremin olduğu ilk andan itibaren reaksiyon alarak çalışmalara başladıklarına dikkati çekerek, bölgeye gönderdikleri yardım araçlarının yanı sıra gençlik kolları başkanlığımız ve teşkilat mensuplarımız da alanda aktif olarak görev aldıklarını söyledi.

Genel merkezin kardeş ilçe olarak Konya il teşkilatına bağladığı İskenderun, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine nasip olursa bu paketleri ulaştıracaklarını belirten Arslan, "Bu yardımların hazırlanması süresinde emeği geçen başta kurucu il başkanımız Hasan Ekici Bey olmak üzere Sosyal politikalar başkanımız Mehmet Mert Bey ve bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kurucu İl Başkanı Hasan Ekici ise, depremde zarar gören bölgenin acılarını ve yaralarını sarmada bir nebze de olsa katkıda bulunan, yardımların hazırlanmasında emeği geçen tüm gelecek gönüllülerine, teşkilat mensuplarımıza, tüm hayırseverlere teşekkür etti.