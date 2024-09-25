Ankara kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin birleşme kararı, muhalefet açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İddialara göre, iki parti DEVA çatısı altında birleşirken, Ali Babacan’ın genel başkan olması bekleniyor. Ancak bu birleşmenin gerçekleşmesi için muhalefetin ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklenmesi şartı öne sürülüyor.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasındaki birleşme görüşmeleri hız kazandı. Gerçek Gündem'den Altan Sancar’ın haberine göre, Ali Babacan’ın genel başkanlığında yeni bir yapılanma oluşturulacak. Ahmet Davutoğlu’nun ise onursal genel başkan olarak görev alacağı belirtiliyor. Bu durum, iki partinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MANSUR YAVAŞ'IN ROLÜ

Her iki partinin, muhalefetin çıkaracağı ortak adayı desteklemek için Mansur Yavaş’ın aday olmasını şart koşması dikkat çekici. Yavaş, daha önce CHP'nin Tüzük Kurultayı’nda yapacağı konuşma için kendisine verilen bilgilendirmeyi eleştirerek, partiden ayrılacağına dair asılsız iddiaları yalanladı. Yavaş, "Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur." diyerek, mevcut tartışmaların gereksiz olduğunu vurguladı.

“YAVAŞ HEM YEREL HEM DE ULUSAL DÜZEYDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR HALİNE GELDİ “

Siyasi analistlere göre, bu birleşme, muhalefetin 2024 seçimlerinde daha güçlü bir pozisyon elde etmesine yardımcı olabilir. Uzmanlar, Mansur Yavaş’ın muhalefetin ortak adayı olmasının hem DEVA hem de Gelecek Partisi için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Yavaş’ın özellikle Ankara'daki yönetimi ile hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli bir figür haline geldiğini ifade eden siyaset bilimciler, Mansur Yavaş’ın adaylığının muhalefetin seçmen nezdinde daha fazla destek bulmasını sağlayabileceğini kaydediyor.