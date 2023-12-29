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İnternet üzerinden bitkisel karışımlı macun olan bir tüketici, ürünün kutusu üzerinde 1 Ocak 2024 tarihini görünce "Gelecekten gelen macunu da gördük" diyerek Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü göreve davet etti.BURSA (İGFA) - Üretim tarihi 1 Ocak 2024 olarak piyasaya sürülen bitkisel karışımlı macunu alan bir tüketici ürünün kutusunu sosyal medya hesabından paylaşarak Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü denetim için göreve davet etti.

"Gelecekten gelen macunu da gördük" diyerek tüketicinin göz göre göre kandırıldığını belirterek sosyal medyada paylaşan tüketici, "Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu işletmeyi denetleyecek mi yoksa 1 Ocak sonrası gidip sorun bulunmadı mı diyecek" sorusunu yöneltti.

https://twitter.com/gidadedektifi_/status/1740289395641536859

Sosyal medya hesabındaki paylaşımı ihbar kabul eden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise, söz konusu işletme kayıt numarasına ve ürün üzerindeki adreste firmanın varlığına rastlamadıklarını belirtirken, "Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'nde de kayıtlı böyle bir firmanın olmadığını açıkladı. Tüketiciden ürünün satın alındığı açık adres ve faturaların da beyanı halinde izlenebilirlik denetim yapılabileceğini kaydeden denetim ekipleri, gerekli yasal işlemlerin de başlatılabileceğini belirtti.