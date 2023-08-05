Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin bu yıl 7’ncisi düzenlenen, yöresel kültürlerin bir araya geldiği Hemşehri Dernekleri Festivali’nin açılışını yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, şehirlerin kültürel, geleneksel ve yöresel güzelliklerinin tanıtıldığı festivalde stantları ziyaret ederek yöresel ürünleri tattı. Katılımcılara ve hemşehri misafirlere aşure dağıttı.

Festivalin açılışına özel GBB Şehir Tiyatrosu Topluluğu tarafından şiirler ve türkülerin yer aldığı “Hasat Zamanı” gösterimi sahne aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep’in büyümesinin ve sanayileşmesinin en büyük gücünü hemşehrilerinden aldığını belirtti. Sınırlar güçlü olursa ülkenin aynı huzurla yaşayacağını belirten Başkan Şahin konuşmasında şunları söyledi: “Hemşehri demek, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak demek. Kardeş olmak demek. Derdiyle dertlenmek, neşesiyle neşelenmek demek. Gaziantep’in kültür şehri olmasında bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimiz. İyi insan; faydalı insan, hemşehri olmak, kardeş olmak Gaziantep modeli olmak demek anlamına geldiğini hep birlikte görüyoruz. Biz ülkenin modeliyiz. Gaziantep modeliyiz. Kardeşlik modeliyiz. Sınır güçlü olursa, sınır kardeş olursa, sınırda huzur olursa, sınırda sağlık olursa bütün ülke bütün anadolu aynı sağlıktan aynı huzurdan istifade edecek dedik.”

TÜRKİYE YÜZYILINI HEMŞEHRİLERİN YÜZYILI, İNSANLIĞIN YÜZYILI YAPACAĞIZ.

Birlik beraberlik temasıyla konuşmasına devam eden Şahin, “Biz bir kilimin deseniyiz. Kilimde atkı var çözgü var. Atkı olmasa çözgü olmaz. Çözgü olmazsa atkı olmaz. Biz kilimin bütün renkleriyiz. Bir renk olmazsa o kilimin istediği desen olmaz. Bizim yöremize göre kilim ilimdir. İlim, kendini bilmektir. Kardeşliğimizi paylaşmak için buradasınız. Hep birlikte Türkiye yüzyılını istihdamın, ihracatın, yatırımın yüzyılı yapacağız. Türkiye yüzyılını gençlerin, ailelerin, insanlığın yüzyılı yapacağız. Türkiye yüzyılını hemşehrilerin yüzyılı, insanlığın yüzyılı yapacağız.” diye konuştu.

ÇEBER: ÜLKEDE HER BİR YERE BAKTIĞINIZDA BİR RENK GÖRÜRSÜNÜZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber çok özel topraklarda yaşanıldığını belirterek, “Çok güzel bir ülkemiz var. Kendine has özellikleri var. Ülkede her bir yere baktığınızda bir renk görürsünüz. Böyle zengin bir kültürümüz var. Böyle ufak tefek farklılıklarımız var. Yemeğimizle, kıyafetimizle, etnografyamızla ama ortak çok şeyimiz var. Bu toprakların bir mayası var. Bizi bir araya bu maya getirdi. Çok güzel bir proje. Bugün bana ifade edilen 62 ilimizin temsilcileri var. Tüm bölgeyi kapsayan merkez il olma özelliğini de Antep başarmış. Burada bu özelliklerimizin görünüyor olması beni çok mutlu etti.” dedi.

Eski Dönem Milletvekili Nejat Koçer, birlik ve beraberliğin Türkiye’ye model olduğunu vurgulayarak Gaziantep’in ekonomisiyle, ihracatıyla, altyapısıyla, girişimcisiyle, karakteristik rol modelliğiyle Türkiye’ye öncü ve örnek olan bir şehir olduğunu söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Gaziantep’te kendi evinde gibi hissettiğini ifade ederek, “Bu şehir, kardeşliğin barışı, sanayinin ve birlikte yaşamanın şehridir. Biz her hemşehrilerimizle buluştuğumuzda kendi şehrimizdeyiz gibi, kendi evimizdeyiz gibi, kendi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Kardeşlik şehrimizin Muş'tan, kardeşliğin sembolü olmuş Gaziantep'ten kucak dolusu selamlar getirdim” diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise her bir ayrı ayrı tarihe ve gastronomiye sahip şehrimizde tanıtım için yapılan organizasyona katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

YÖRESEL SANATÇILARIN KONSERLERİ VE GÖSTERİLERİ FESTİVALE RENK KATIYOR

Çeşitli kültürlerin bir arada bulunduğu festivalin açılış gecesinde Tüm Musabeylililer Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin yerel ses sanatçıları Mehmet Çağlar ve Ozan Ali Dağcı, verdikleri konserle geceye renk kattı.

Konserin ardından Rışvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Dernekleri ve Federasyonu’nun semazen gösterisiyle program sonlandı.

Festival boyunca katılan dernekler, kendi yöresinin geleneksel değerlerini, lezzetlerini stantlarına taşıyarak, yöresel müzik ve halk oyunlarını da sahneye taşıyacak.