Konya Meramlı kadın sporcular, Kemankeş Lig'de bir önemli başarının daha altına imza attılar. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 19 hafta süren Kemankeş Lig'de büyük kadınlar kategorisinde Meramlı üç kadın sporcu ilk üç sırayı alarak ilçeye gurur yaşattı.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyespor Kulübü’nün kadın kemankeşleri bir önemli başarıya daha imza atarak ilçeye gurur yaşattılar. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 19 hafta süren Kemankeş Lig'de büyük kadınlar kategorisinde Meramlı üç kadın sporcu ilk üç sırayı aldılar.

BAŞKAN KAVUŞ; “BAŞARILI SONUÇLAR SPORA VE SPORCUYA VERDİĞİMİZ DEĞERİN GÖSTERGESİ NİTELİĞİNDE”

Zorlu geçen mücadeleler sonucunda; ShaklokhanKhodzhaAkhunova birinci, Semanur Kaplan ikinci ve Ravza Gül Söner üçüncülüğü aldılar. Zorlu ve uzun bir sürecin ardından üç madalya alan başarılı sporcuları, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımızın elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Meram Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özellikle geleneksel sporlara olan ilgiyi artırmak ve bu kültürel mirası yaşatmak adına desteklerimizi sürdürüyoruz. Shaklokhan, Semanur ve Ravza Gül kızlarımızın bu başarısı, azmin, disiplinin ve verilen emeğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

12-13 Nisan tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Bölge Puta Eleme Müsabakaları öncesinde tüm takımımıza moral ve motivasyon aşıladılar. Okçularımızın o şampiyonadan da başarılı sonuçlar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Alınan başarılı sonuçlar Meram’da spora ve gençlik hizmetlerine verdiğimiz değerin ve altyapı yatırımlarının da bir göstergesi niteliğinde. Onları ve antrenörlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.