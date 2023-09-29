Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl kurulan Pazaryeri Panayırı bu yıl 2.ci kez düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi 50 yıl aradan sonra ilçede Panayır geleneğini tekrar canlandırırken bu yıl 2.ci kez düzenlenen ve 5 gün sürecek olan panayır ilçeye renk kattı.

Panayıra ilçedeki vatandaşlar ve çevre ilden gelen misafirler yoğun ilgi gösterirken panayırda yöresel ürünlerin satıldığı standlar kurulurken, lunapark, eğlence merkezinin yanı sıra gıda, tuhafiye, züccaciye ve diğer sektörlerden esnaflar ürünleri panayırda sergiledi.

Kurulan Panayırda yağmurlu havaya rağmen çocukların ilgi odağı lunapark olurken, çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin panayırda kurulan stantlardaki yöresel ürünleri sosyal medya hesabından canlı yayınla tanıttı.

Geleneksel Pazaryeri Panayırının 2.ci yılını şu an gerçekleştiriyoruz diye belirten Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede kurulan Panayıra bütün hemşemrilerimi davet ediyorum. Hemşehrilerimizin katılımı yoğun, güzel bir atmosfer içerisinde panayırın gerçekleştiğini yağmurlu havaya rağmen herkesin panayıra katıldığını ifade ederken, panayırın ilçede 5 gün süreceğini dile getirdi.