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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimizde eğitim alan kursiyerlerimizin yıl boyunca özveriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergimize tüm sanatseverleri davetlidir. Sergimizin açılışı 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

TÜM SANATSEVERLER DAVETLİDİR

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, yıl boyunca kursiyerler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı eserler, 4 Temmuz Cuma günü OSM’de gerçekleştirilecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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