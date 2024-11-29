Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar ve İhtisas Merkezi’nin kapıları gençlere açıldı. BİLSEM öğrencileri, sanatın merkezinde doyumsuz bir gün geçirdi. Gençler hat, çini, tezhip, çamur sanatının ortaya çıkmasına canlı şahit oldular.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin kültürel mirası daha yakından tanımalarını ve geleneksel İslam sanatlarının değerini anlamaların için Geleneksel Sanatlar ve İhtisas Merkezi kapılarını Adapazarı Bilim ve Sanat Merkeziöğrencilerine açtı.

Galeri alanında öğrenciler, geleneksel İslam sanatları üzerine derinlemesine bir keşif yaptı.Ayrıca geleneksel İslam sanatlarında iz bırakan ünlü isimlerin eserleri de öğrencilerle birlikte detaylı incelendi.

Etkinlikte öğrenciler, geleneksel İslam sanatlarını icra etmek için kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar, çini, tezhip, cilt, çamur şekillendirme ve seramik gibi geleneksel sanat dallarına dair derslere katılarak kursiyerlerin icra ettikleri sanatın canlı şahidi oldu.

Gençler, ziyareti çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.