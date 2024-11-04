Edirne'de Keşanspor’un 3. Lig’deki takımında forma giyen Kemalettin Dirik, Çanakkale Süper Amatör Lig’de Gelibolu Aydoğanspor’u Bölgesel Amatör Lig’e çıkarmak hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un 3. Lig'deki takımında forma giyen Kemalettin Dirik, ligin ilk haftasında Ayvacık Belediyespor’u deplasmanda 4-1 ve ligin ikinci haftasında da kendi evinde oynadığı içerde Bigaspor 4-1 yenerek grupta liderliğini sürdürüyor. Dirik, takımının hedefinin şampiyonluk olduğunu ve BAL’ a amaçladıklarını belirtti. Dirik, “Yönetimimiz ve futbolcularımızda şampiyonluğa inanmış durumda sezon sonunda bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajı verdi.

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