Balıkesir Ayvalıklı gençler Avrupa'da gurur yaşattı Balıkesir Ayvalıklı gençler Avrupa'da gurur yaşattı

Edirne'de Keşanspor’un 3. Lig’deki takımında forma giyen Kemalettin Dirik, Çanakkale Süper Amatör Lig’de Gelibolu Aydoğanspor’u Bölgesel Amatör Lig’e çıkarmak hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un 3. Lig'deki takımında forma giyen Kemalettin Dirik, ligin ilk haftasında  Ayvacık Belediyespor’u deplasmanda 4-1  ve ligin ikinci haftasında da kendi evinde oynadığı içerde Bigaspor 4-1 yenerek grupta liderliğini sürdürüyor. Dirik, takımının hedefinin şampiyonluk olduğunu ve BAL’ a amaçladıklarını belirtti. Dirik, “Yönetimimiz ve futbolcularımızda şampiyonluğa inanmış durumda sezon sonunda bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” mesajı verdi.

Kaynak: igf