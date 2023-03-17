Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü olan 18 Mart'ta yapılacak. Gelibolu-Eceabat devlet yolu ile seyahat sürsi 20 dakika kısalacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'de yarın Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

47,5 kilometrelik yolun 32 kilometrelik bölümünün hizmete açılacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı, şehitlik ve anıt gibi önemli noktaların yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsüne de ulaşımı sağlayan yol, toplam 5 bin 351 metrelik 4 tünele de ev sahipliği yapacağını söyledi.

Seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşüren Gelibolu  Eceabat Yolu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete gireceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bizler Çanakkale Zaferinin ruhuna saygımızı onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstereceğiz" dedi.

"YARIN GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK"

Afet bölgesindeki çalışmalara vurgu yapan Karaismailolu, "Bugün yaraları sarma zamanı. Yarın güneş yeniden doğacak; bölgemiz, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bunun için yatırımlarımıza, projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölgemiz, Türkiye için dirençli ve sürdürülebilir bir kalkınmanın lokomotifi olacak. Unutmayalım ki; kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey bizim depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Milletimizin bize güveni, en büyük gücümüzdür. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜ 2,2 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Öte yandan bir yıl önce ilklerin köprüsü olarak açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç geçtiğini duyuran Bakan Karaismailoğlu, köprü sayesinde karayolunu kesintisiz kullanan 2 milyona yakın aracın da Malkara-Çanakkale Otoyolunu kullandığı da belirtti.