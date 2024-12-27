Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal İçerik Üreticiliği, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Sunulan Hizmetler ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Rehberi'ni 7491 sayılı Kanun kapsamında güncellenerek kullanıma sundu.ANKARA (İGFA) - Sosyal içerik üreticiliği, internet ve ortamlarındaki hizmetlerin yanı sıra mobil uygulama geliştiriciliğine yönelik kazanç istisnası rehberi hazırlayan Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin erişimine açtı.

Söz konusu rehberde istisnanın kapsamı, istisnadan kimlerin faydalanabileceği, istisnadan faydalanma şartları, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin nereye ve nasıl başvuru yapabilecekleri, istisna kapsamında hesaba yatırılan ödemelerden bankalarca yapılacak yüzde 15 oranında tevkifata ilişkin işlemler gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgiler ve örnekler yer aldı.

Rehbere ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.