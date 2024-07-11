Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılına ilişkin gelir uzmanlığı karşılıklı yer değiştirme taleplerinin kesin olmayan sonuçları açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesi kapsamında karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunup eşleştirme işlemi gerçekleşen personele ait kesin olmayan listeyi duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelin, gerekçelerini de belirtmek suretiyle listenin ilan edildiği tarihten itibaren 17 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Personel Müdürlüğü’ne yazılı olarak itiraz edilebileceği belirtildi.

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