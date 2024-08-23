Yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, bakanlığa iletilen talepler dolayısıyla 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Hatırlanacağı gibi, daha önce 19 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.