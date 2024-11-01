22 OECD ülkesini kapsayan araştırmaya göre toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim oranı ve insani gelişmişlik endeksini yükseltiyor. Bu durum yabancı sermayeyi olumlu yönde etkiliyor ve yatırımları artırıyor.BİL-Kİ / KOCAELİ (İGFA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 22 ülkeyi kapsayan araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yabancı sermaye yatırımlarını olumlu etkilediği ortaya kondu.

Araştırma kapsamında bu ülkelerde 1999-2022 döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azalmasıyla eğitim oranlarında ve insani gelişmişlik düzeylerinde artış olduğu belirlendi. Gelişmiş ülkelerdeki kadın yatırımcıların yüksek olduğunu belirten araştırmacılar, kadın istihdamının ekonomik iyileşme için gerekli olduğuna dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kadınların eğitim oranları ve insani gelişmişlik indeksi ile ülke ekonomisi arasındaki ilişki incelendi.

Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim görevlisi Ümmühan Akhisar ve Prof. Dr. Enver Alper Güvel’in yaptığı, “Kadınların Eğitim Oranlarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımına Etkisi: 22 OECD Ülkesinin Analizi” isimli araştırma Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisinde yayınlandı.

Araştırmada 1999-2022 dönemine ait eğitimli kadınların oranları modelleme yöntemiyle incelendi. 22 OECD (Avustralya, Belçika, Almanya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Norveç, Estonya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Fransa, Japonya, Meksika, Macaristan, Güney Kore, İspanya, İsveç, Slovenya, Portekiz) ülkesinde eğitimli kadın yatırımcıların oranının arttığı kaydedildi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EKONOMİK BÜYÜMEDE OLUMLU ETKİYE SAHİP

Akhisar ve Güvel, kadınların eğitim oranının artmasının, ülkedeki kariyerlerini de olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Araştırmacılara göre, ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş olan ülkelerde, yurtiçi sermaye yatırımları yüksek. Çalışmaya göre kadınların eğitim durumlarındaki artış toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin önüne geçmek açısından önemli bir unsur. İstihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliğindeki iyileşmeler kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) üzerinde de güçlü ve önemli bir etkiye sahip.

YABANCI SERMAYE İÇİN EĞİTİME TEŞVİK ÖNEMLİ

“Gelişmişlik seviyesinin düşmesi ile eğitimli kadın sayısının da azaldığını” belirten araştırmacılar, yapılan analizlerde kadınların eğitim oranındaki artışın o ülkenin insani gelişmişlik seviyesini arttırdığını ifade etti. Araştırmacılara göre bir ülkede gelişmişlik seviyesi ne kadar ilerideyse, yapılan yatırımlar aynı oranda büyük ve ülkenin ekonomisi de aynı düzeyde gelişmiş. Benzer şekilde gelişmişlik seviyesindeki azalma da kadınların eğitim durumunda düşüşe neden oluyor. Bu da kadın yatırımcıların oranında azalmayı beraberinde getiriyor. Gayrisafi yurtiçi hasıla artış oranı ile insani gelişmişlik indeksi birbirine doğrudan bağlı. Bu nedenle araştırmacılara göre yurt dışına yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile kadınların eğitimleri birebir ilişkili.

Öğretim görevlisi Ümmühan Akhisar ve Prof. Dr. Enver Alper Güvel’in çözüm önerileri arasında, “devletlerin içeriye ve dışarıya doğrudan yabancı sermaye yatırımını arttırması ve ülkenin gelişmesi için hükümetlerin kadınların eğitimi teşvik etmesi” var. Araştırmacılara göre hükümetlerin bütçelerinin daha fazlasını kadınların eğitimine ayırması ve farklı düzeylerde eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için çaba sarf etmesi gerekli.