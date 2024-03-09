8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi M.Akif Ersoy Kongre ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Bursa'nın ulusal klasmandaki proje topluluğu gençlerin çoşku dolu yoğun katılımıyla muhteşem bir geceye imza attı.BURSA (İGFA) - Proje ortağı İGÜ Gençlik Korosu ile birlikte Anadolunun dört bir yöresinden türküler seslendiren Gençleşen Türküler Proje Topluluğu İstanbullu gençlerden tsm not aldı.

Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak konuklar Araştırmacı Yazar Şair, Sosyolog Ayla Bağ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Süreyya Kaya katıldılar.

Etkinliğin sonunda konuşmacı akademisyen/Şair konuklarla Gençleşen Türküler Proje Topluluğu na plaket ve belgelerini İstanbul Gelişim Üniversitesi

Rektör Prof Dr Bahri Şahin

Sağlık Bilimleri Fakültesi kurucu müdürü Dr. Öğr. Üyesi A.Yüksel Barut sahnede takdim ettiler.