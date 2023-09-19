Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ hükümleri, gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin verdikleri gemi acenteliği hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsıyor.

Bu kapsamda acentelik hizmetleri geminin tonilatosuna göre, 600 Euro ile 4 bin Euro arasında ve koruyucu acentelik hizmetleri 300 Euro ile 2 bin Euro arasında olacak.

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için ise acentelik hizmetleri 200 ile 640 Euro arasında ve koruyucu acentelik hizmetleri 100 ile 320 Euro arasında değişecek.

Ayrıca yayımlanan tebliğde gözetim hizmetleri ücretleri, komisyon ve primaj oranları da belirlendi.

Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu ücretlere ilişkin tarifeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.