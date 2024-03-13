Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, gemi adamları iaşe bedelini bu yıl için 230 TL olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan kurul kararına göre, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Gemi adamlarına günlük iaşe bedelinin belirlenmesinde; TÜİK'in 2023 yılı 5 il merkezinde (Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon) ilgili yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2023 yılında gerçekleştirilen toplantılarda kullanılan değerlerin TÜİK tarafından açıklanan son 5 aylık gıda enflasyonu (gıda ve alkolsüz içecekler başlıklı ana harcama grubu) oranına göre hesaplanması ile hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedellerinin esas alındığı kaydedildi.

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