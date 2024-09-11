Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemleri, inşası, tadilatı, bakım-onarımıyla bunlarda çalışacak asgari personele ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Yönetmelikle iç sularda çalışan gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemlerini yapmak, gemi ve su araçlarının inşası, tadilatı, bakım-onarımı, ölçümü ve kaydıyla bu gemi ve su araçlarında çalışacak asgari personel sayısı, personele ait yeterliklerin, eğitimlerin, sınavların, belgelendirilmelerin, sağlık durumlarının, elektronik kayıt işlemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Seferi kısmen de olsa denizde geçen gemi ve su araçları, Tatvan Liman Başkanlığı idari sınırlarında çalışan gemi ve su araçlarıyla devletin ve kolluk birimlerinin kullanımında bulunan ve ticari faaliyet göstermeyen gemi ve su araçlarıyla askeri gemi ve su araçları yönetmeliğin kapsamı dışında olacak.

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı için başvurular idarece yetkilendirilmiş belediye başkanlığına, yoksa ilgili liman başkanlığına yapılacak.

İç sularda çalışan araç ve/veya yolcu taşımacılığı yapan gemi ve su araçlarının, bilet ücreti ve tarifelerini, zaman ve güzergahları ile durak ve park yerlerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz