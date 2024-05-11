TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Bursaspor YB Holding’i 61-77’lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. TOFAŞ’ın altyapı oyuncularının formasını giydiği ve antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği Gemlik Basketbol U18 Takımı, yarı final karşılaşmasında Bursaspor YB Holding ile karşı karşıya geldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan mücadelede üstün bir oyun sergileyen Kırmızı Beyazlılar parkeden 61-77’lik skorla galip ayrıldı. Bursaspor karşısında Ahmet Berkay Gönül 17 sayı-11 ribaund-3 asist; Ömer Alp Engin 12 sayı-11 asist-7 ribaund ile double double yaparken; Batu Eryurtlu 14 sayı-7 ribaund-1 asist ile oynadı.

Gemlik Basketbol, U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde Ege Asist – Bahçeşehir Koleji karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu’ndaki mücadele saat 16.45’de başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.