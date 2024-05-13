Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Bursa Cup Veteran Futbol’ turnuvasında Gemlik Belediyespor Veteran takımı şampiyon oldu.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’inde forma giydiği Gemlik Belediyespor Veteran Takımı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada Bulgaristan’dan gelen Bereo Stara Zagora takımı dördüncü, Güvenspor üçüncü, Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği ikinci, Gemlik Belediyespor ise birinci oldu.

Turnuva sonrası Bursa’da ödül gecesi düzenlendi. Gecede Gemlik Belediyespor takımı kupasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in elinden aldı. Özdemir: “Nilüfer Belediyesi olarak böylesine güzel bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Nilüfer ilçesi, kültürün, sanatın ve sporun kenti. Bu turnuvaya katılan ve sportmenlik örneği gösteren tüm sporcuları kutluyorum. Ayrıca Gemlik Belediyespor takımını da turnuvayı şampiyon olarak tamamladıkları için kutluyorum.” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren; “Bursa Cup Veteran Futbol Turnuvası” Bursa’nın en önemli spor organizasyonlarından bir tanesi. Bizde Gemlik olarak bu yıl bu turnuvaya katılmak istedik, çok da iyi yapmışız, çok güzel bir turnuva oldu. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlamak ayrı bir mutluluk verdi. Tüm takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gemlik’te sporu hak ettiği yere taşıyacağız, bu şampiyonluk da sadece bir başlangıç. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.