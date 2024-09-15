Edirne’de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda Gemlik Belediyespor Judo takımı, 7 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük madalyası aldı.BURSA (İGFA) - 10 ülke, 20 il ve 632 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya, Gemlik Belediyespor kulübü 21 sporcu ile katıldı. Belediyesporlu judocular, gösterdikleri üstün başarı ile 17 madalya alarak Gemlik’e döndü.

Karşılaşmalarda; 18-20 Yaş Gençler kategorisinde Ayşenur Boşküp ve Irak Sarısu birincilik, Arife Bahar ikincilik, İremnaz Gül, üçüncülük; 15-17 Yaş Ümitler kategorisinde Berra Çakal, Ayşenur Boşküp ve Arife Bahar birincilik, İremnaz Gül ikincilik, Irmak Sarısu ikincilik; 13-14 Yaş Yıldızlar kategorisinde Rabia Gül Kan ve Can Çetinkaya birincilik, Arda Arkun ikincilik, Gülsüm Eryer, Ecrin Sancar, Berra Çakal ve Muhammet Barkan Yıldız üçüncülük; 11-12 yaş kategorisinde Hayrettin Alp Baz üçüncülük madalyasını Gemlik’e getirdi.

Sporcular ve antrenör İsmail Yıldız’ı kutlayan Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, gençlerin Gemlik’e büyük gurur yaşattıklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e teşekkür eden Duran, Judo’dan güreşe, futboldan yüzmeye pek çok branşta Belediyesporlu gençlerin büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Başkan Duran, Gemlik’te sporu ve sporcuyu destekleyecek, uluslararası başarılar getirecek çalışmalara devam edeceklerini söyledi.