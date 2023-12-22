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Bursa'da ‘Mahallemin Muhtarları’ programı kapsamında bu hafta Gemlik'in Hamidiye Mahallesi’ne mikrofon uzattık. Vatandaşlar, otopark ve kentsel dönüşüm sorunlarından şikayetçi olduklarını belirtirken, mahalleli 25 yıldır kentsel dönüşüm bekliyor.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ -Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı çerçevesinde bu hafta Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ni ziyaret ettik. Hamidiye Mahallesi sakinleri mahallede otopark, dere ve kentsel dönüşüm sorunları olduğunu kaydettiler.

“OTOPARK SORUNU ARTIYOR FAKAT OTOPARK SAYISI ARTMIYOR”

Mahallesinin sıkıntılarından yakınan bir vatandaş, “Otopark sorunu Gemlik’te başlı başına bir sorun. Bu sorun yüzünden komşu komşusuyla bile kavga ediyor. Çeşitli noktalara otopark yapılması gerekiyor. Nüfus arttıkça otopark sorunu da artıyor fakat otopark sayısı artmıyor. Bizim buralarda dereler var. Dereler ıslah edilmiyor, her yer sinek kaynıyor. Hangi parti gelirse gelsin ıslah edilmiyor. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi karışıyor ama hiçbir şey yapmıyorlar. Yerler pislik yatağı. Belediyelerin bu derelere atık atan firmalara yaptırımı da olmuyor.” dedi.

Bu şikayetler bir yana, bazı vatandaşlar da mahalleden memnun olduklarını ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirttiler.

“BİZ ORTA MAHALLE OLDUĞUMUZ İÇİN DEPREM KUŞAĞINDAYIZ”

İmarlı mahallelerde altyapı sorununun bittiğini vurgulayan Hamidiye Mahalle Muhtarı Ünlü ise imarlı olan bölgelerde mahallenin altyapısını tamamladıklarını kaydetti.

"İmarsız olan bir sokağımız kaldı, onun da altyapısını döşedikten sonra mahallenin sorunları azalmış olacak" diyen Muhtar Ünlü, "Çarşı deremiz 3,5 kilometre uzunluğunda, bu dereyi tamamen yatırıma aldırmıştık, şimdi bitti. Bunun için de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yeni mezarlığımız da bitmek üzere. Büyükşehirden mezarlık yerimizin genişletilmesini istiyoruz. Bizim parklarımız, bahçelerimiz gayet iyi durumda. Çevre yolunun ilerisi yeni yerleşim alanı olduğu için oradaki imar durumlarımız da harika. Mahallemizin sorunları bitti diyebilirim. Gemlik’te bir kentsel dönüşüm sorunu var. Biz orta mahalle olduğumuz için deprem kuşağındayız. Bunun için de bir an evvel kentsel dönüşüm olmasını bekliyoruz. 25 yıldır da haykırıyoruz. Artık yetkililer sesimizi duysun. Sadece söylem değil, eylem istiyoruz.” diye konuştu.