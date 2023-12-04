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Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde merkez üssü Bursa Mudanya açıkları olarak kaydedile saat 10.42 ve 10.45 meydana 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ekipler teyakkuza geçti. Vatandaşlar sokaklara dökülürken AFAD, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Saat 10.42 ve 10.45'te iki ayrı büyüklükte kaydedilen Marmara'nın hissettiği depremler sonrasında bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD ekiplerinin yanısıra kurum kuruluşların birimleri de saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi açıklarında yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini kaydetti. Vali Demirtaş, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, tüm ekiplerimiz durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Rabbim ülkemizi afetlerden korusun" dedi.

, https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1731588140756820438

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün sabah saatlerinde merkez üssü Mudanya olan deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Doğal afetler kaçınılmaz ancak biz yerel yönetimler olarak bu afetleri en az zararla atlatmak için gerekli önlemleri almak zorundayız. Allah hepimizi daha büyük felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.