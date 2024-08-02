Gemlik sahili, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar balıkçılara ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesi, uzun sahil şeridi ve balık çeşitliliği ile hem bölgedeki hem çevre ilçelerdeki amatör balıkçıların bir numaralı uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Balık tutmayı hobi edinen pek çok amatör balıkçı, haftanın her günü sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar Gemlik sahilinde balıkların oltalarına takılmasını bekliyor.

Gemlik’in amatör balıkçılarından biri olan Selim Öztürk, Herkes Duysun muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Vaktimiz oldukça buraya balık tutmaya geliyoruz. Balık tutmak artık bizim için hobiden ziyade terapi haline geldi. Burada kendimizi iyi hissediyoruz ve yorgunluğumuzu atıyoruz. Bu sıralar sahildeki balık nüfusu iyi durumda. Bugün 2 tane mezgit yakaladım. Akşama kadar burada olacağım. Nasibimize ne düşerse.’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan sahildeki amatör balıkçılar, balık tutmak için kendilerine özel bir alan tahsis edilmesini talep ediyor.