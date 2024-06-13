Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Deviren’e, geçtiğimiz günlerde göreve atanan Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan da eşlik etti.BURSA (İGFA) - Personel ile görüşen, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Deviren, en fazla geri dönüş yaşanan konuların başında temizlik çalışmalarının geldiğini belirterek “sokaklarda olduğumuz fark edilecek” dedi.

Başkan Deviren personel ile görüşmesinde şöyle konuştu: “Yaptığımız iş karakterimizi gösterir. Ben çalıştığım fabrikada temizlik de yaptım. Oradan müdür olarak ayrıldım. Sürekli kendinizi geliştirmeye çalışın. Bundan sonra Temizlik İşleri personelimiz, mahalle muhtarlarımız ile daha fazla işbirliği yapacak, sürekli kirlilik üreten işyerleri bildirilecek, Gemlik’in en çok talep gelen temizlik konusunu hiç şikâyet gelmeyen bir hale getireceğiz. Kadir Müdürümüze ve onun nezdinde tüm Temizlik İşleri personelimize kolaylıklar diliyorum.”