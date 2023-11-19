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Bursa'da zeytinde bu yıl çokça eleştiri konusu olan Tarım Kredi Kooperatifi Gemlik zeytini alım fiyatları, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın yaptığı görüşmeler sonucu yaklaşık yüzde 20 arttı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Tarım Kredi Kooperatifi yöneticilerine teşekkür etti.

Zeytin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çiftçilerin hasat zamanı ödemek üzere kooperatiflerimizden veresiye olarak gübre ve mazot alırken, Tarım Kredi Kooperatifi'nin açıkladığı zeytin fiyatları çiftçimizi memnun etmediğine dikkati çekerek, "Bu konu hakkında çok sayıda şikayet aldım. Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerine bu konuyu ilettik. Bugün ise kooperatifimiz yeni bir fiyat listesi açıkladı ve bazı baremlerde alım fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam yaptı. Çiftçimizin haklı isyanını duyarak yeni zamlı fiyatları açıklayan Tarım Kredi Kooperatifimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sertaslan, Türkiye ve Avrupa’da marka tescili bulunan Gemlik Zeytininin ve tüm yıl boyunca zeytin yetiştirmek için çaba gösteren çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.