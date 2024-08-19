Gemlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 1922 yılında Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak amacıyla düzenlenecek olan etkinlikler, Gemlik Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Gemlik'in 30 Ağustos Zafer bayramı kutlama programı, 30 Ağustos akşamı saat 19.30’da eski diş hastanesi önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü ile start alacak. Yürüyüşün ardından etkinlikler, İskele Meydanı’nda düzenlenecek olan Efsane 90’lar konseri ile devam edecek.

Tüm Gemlik halkının davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte, 30 Ağustos Zaferi’nin ruhu bir kez daha yaşatılacak.