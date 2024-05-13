Gemlik Belediyesi ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Engelliler Haftası’nda engelsiz panayır düzenledi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in de katıldığı etkinliklerde özel gereksinimli bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’i engelsiz kent yapmak için tüm gücüyle çalışacaklarını söyledi.

Oyun grupları, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla unutulmaz anlar yaşayan özel gereksinimli bireyler ve aileleri Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e teşekkür etti.

Etkinliğe; Gemlik Özel Eğitim Akademisi, İlgim Özel Eğitim Merkezi, Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Gemlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Cihatlı Özel Eğitim Okulu da destek verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’i engelsiz bir kent yapmak için tüm gücüyle çalışacağını ifade ederken, etkinliğe gelen vatandaşlar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. Başkan Deviren vatandaşlar tarafından aktarılan sorunların biran önce çözümü için talimatlarını ilgili birimlere verdi.