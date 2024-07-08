Gemlik Belediyesi ile Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Halkla Bilek Güreşi” programında, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular, Gemlikliler ile kozlarını paylaştı.GEMLİK (İGFA) - Programa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Belediyespor Kulübü yöneticileri İlhan Ermiş ile Tarık Erdem, Dünya şampiyonları Arif Ertem, Efe Kömek, Kader Soydan, Avrupa şampiyonu Deniz Köşgeroğlu, ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Ali Işıldak katıldı. Zeytindalı Meydanı’nda hazırlanan alanda, Gemlikliler ile kozlarını paylaşan sporcular, iki saat süren programda genç yaşlı yüzlerce kişi ile bilek güreşi yaptılar.

Sporculara katılımları için teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçede bilek güreşi meraklılarının olduğunu söyleyerek “Bilinen spor dallarının ötesinde, bilek güreşi ve fitness konusunda da ilçemizi bilinçlendireceğiz. Aramızda dünya şampiyonlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gemlik Belediyesi olarak bu sporun destekçisi olacağız” dedi.