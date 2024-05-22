Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği ve Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülük ettiği, geleneksel hale gelen Zeytin Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl üçüncü kez heyecanlı karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor. Turnuva komitesi, organizasyon ile ilgili ayrıntıları görüşmek üzere, 27 Mayıs günü bir araya gelecek.BURSA (İGFA) - Turnuvada yer alacak takımların temsilcileriyle düzenlenecek toplantıda, planlama ve organizasyon sürecine dair önemli bilgiler paylaşılacak.

Organizasyona öncülük eden Gemlik Amatör Spor Kulüpler Birliği ve Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği yetkilileri, turnuvanın Gemlik'e sağladığı sosyal ve sportif katkılardan büyük gurur duyulduğu belirterek katılımcı takımlara başarılar diledi.