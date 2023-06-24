Sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ApplyBAU sistemine başvurular devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul ve burs modeli olan ApplyBAU ile öğrenciler sınava tabi tutulmadan, tamamen yetenekleriyle üniversiteye kabul ediliyor. Kabul ve burs alan öğrenciler, geliştireceği proje ya da girişimleri doğrultusunda destekleniyor.

Öğrencinin girişimlerinin ve hayallerinin ödüllendirildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU sistemi, sektöre senelerdir nitelikli girişimciler kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen girişimlerinin kurucuları olan ApplyBAU öğrencileri, deneyimlerini aday öğrenciler için paylaştı.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK GİRİŞİMCİLERİ APPLYBAU’DAN ÇIKIYOR

“GİRİŞİMCİLİĞİ BİR KARİYER YOLU OLARAK SEÇTİYSENİZ APPLYBAU BUNUN ANAHTARI”

Girişimci öğrencilerin mutlaka ApplyBAU’ya başvurmasını söyleyen Bayramlı, aday öğrencilere şunları önerdi: “Eğer kendi yolunuzu çizmek ve girişimciliği bir kariyer yolu olarak görmek istiyorsanız Bahçeşehir Üniversitesi sunduğu olanaklardan birisi olan ApplyBAU bunun anahtarı. Bahçeşehir Üniversitesi benim girişimciliğe sarılmamı ve kırılma noktamı yaratan yerdir. BAU olmasa Wastespresso kurulmuş olmazdı. Bundan sonraki en büyük iki hedefimizden biri yurt dışında Wastespresso’yu görmek diğeri ise Wastespresso’nun tüketiciye daha çok ulaşabileceği fiziksel mağazalarımızı açmak. Yeni yatırım turumuz ile birlikte bunları hayata geçirmek için daha çok hızlanacağız.”