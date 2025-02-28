Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, işsizlik oranının 21 aydır tek hanede seyrettiğini açıklarken, genç istihdamı desteklemeye devam edeceklerinin mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye’nin Ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, işsizlik oranının son 21 aydır tek hanede kalmaya devam ettiğini söyledi.

İşsiz sayısının bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldığını ifade eden Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ettiğini belirterek, "Bir önceki yıla göre işsizlik oranı 0,7 puan azaldı" dedi.

Bakan Işıkhan, söz konusu istatistiklerle ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, "İşgücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.