İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15-30 yaş arası gençleri Tarihi Bergama Vapuru’nda “Yaza Merhaba” etkinliğinde bir araya getirdi. Körfez turunda müzik eşliğinde eğlenen gençler hem sınav streslerini üzerinden attı hem de unutulmayacak bir gün yaşadı.İZMİR (İGFA) - Genç odaklı İzmir vizyonuyla çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15-30 yaş arasındaki gençler için Tarihi Bergama Vapuru’nda “Yaza Merhaba” etkinliği düzenledi. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte gençler, YKS sınavından sonra keyifli bir Körfez turuyla yaza merhaba dedi.

Tarihi Bergama Vapuru’ndaki tura Mahallede Dayanışma Var gönüllüleri, EÇEV bursiyerleri, İzmir Gençlik Belediyesi, Bornova Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi, Bornova Seyit Şanlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Genç İzmir üyesi gençler katıldı. DJ müzik performansları eşliğinde süren tur boyunca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi tanıtımı, Eşit İzmir Atölye Çalışmaları yapıldı. Ayrıca Mahallede Dayanışma Var projesi kapsamında 10 hafta boyunca her hafta cumartesi günü Konak Ballıkuyu, Bornova Çamkule ve Buca Göksu mahallelerinde 4,5,6,7. sınıfta okuyan çocuklarla bir araya gelip ders desteği sağlayan ve çocuklara rol model olan üniversite öğrencisi gönüllü gençlere projeye katılım sertifikaları verildi.