Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu heyecanı 7-14 yaş arası 20 bin 652 öğrencinin katılımıyla başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz Konya genelinde gerçekleştirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK’in 7-14 yaş arası çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı sunan kıymetli bir proje olduğunu belirtti.

Konya merkez ve ilçelerde bulunan 42 KOMEK ve ASEM binasında başlayan Genç KOMEK Yaz Okulu’nda çocuklar ve gençler için bu yıl da eğlenceli ve öğretici içerikler hazırlandığını ifade eden Başkan Altay, “Bu yıl hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimlere 20 bin 652 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Yavrularımız, milli ve manevi eğitimler başta olmak üzere; spordan sanata, el becerisi etkinliklerinden gezi programlarına ve eğlenceli oyunlara kadar yine dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Yaz Okullarımıza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir tatil diliyorum” dedi.

SPOR VE YÜZME ETKİNLİKLERİ

Genç KOMEK Yaz Okulu boyunca öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Spor ve yüzme eğitimlerine katılacak öğrenciler, Konya merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarındaki yüzme havuzlarında, antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak. 27 kurs merkezi ve 2 özel havuz olmak üzere toplamda 29 havuzda gerçekleştirilecek yüzme etkinliklerine şu ana kadar 6 bin öğrencinin başvurusu alındı.

Genç KOMEK tarafından ücretsiz materyalleri teslim edilen öğrenciler, yüzme eğitimlerinin yanı sıra Şehir Oryantiringi, Cimnastik, Tekvando, Okçuluk ve Halk Oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılabilecek. Ayrıca Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma, 40 Hadis, Resim, Öykü, Fotoğraf, Sıfır Atık, Moda Tasarım, Akıl ve Zeka Oyunları, Yemek Yapma gibi yarışmalar da düzenlenecek.

Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında öğrenciler, Survivor parkuru, okçuluk, futbol, basketbol, gemi yarışı, labirent, Çubuk Avcısı, Refleks Arenası, Hafıza Düellosu, Zamanla Yarış, Arifler Satrancı, Taş-Kağıt-Makas, nerf yarışı ve AFAD etkinlikleri gibi birçok eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirecek.

7-14 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yıl da farklı şehirlerden ve birçok ülkeden uzaktan eğitim için kayıt aldı.