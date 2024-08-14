Genç MÜSİAD (Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Cahit Ertemel, İsrail’in Filistin’deki katliamlarına karşı 2005 yılında başlatılan global markalara yönelik boykotun ilk kez yeni bir aşamaya ulaştığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, Boykot nedeniyle İsrail’i destekleyen ülkelerin küresel markalarının cirolarında yaşanan düşüşün ardından uluslararası sermaye, İsrail ve İsrail bağlantılı hisselerden çekilmeye başladığını açıkladı.

Cahit Ertemel’in, sermaye piyasasında yaşanan bu yeni gelişmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İslam ülkelerinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan boykot, global markaların üçüncü çeyrekte net bir şekilde gördüğü kayıplarının ardından, belki de ilk defa uluslararası sermaye ‘insan hakları riskleri’ gerekçesiyle İsrail ve İsrail bağlantılı hisselerini terk etmeye başladığını belirtti.

"İngiltere'nin en büyük özel sektör emeklilik fonu yöneticisi olan 500 bin üyeli, 9 milyar sterlinlik varlığı yöneten İngiltere Üniversiteleri Emeklilik Planı (USS), 102 milyon dolar değerinde İsrail varlığını sattı" diyen Ertemel, "800 binden fazla üyesi bulunan ve 46 milyar doları yöneten Pension Denmark, dört İsrail bankasındaki yatırımlarını sattı. Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, ABD şirketinin Batı Şeria ve Gazze'de insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukukun ihlaline katkıda bulunabileceği endişeleri nedeniyle buldozer üreticisi Caterpillar'deki 69 milyon dolarlık hissesini satacağını açıkladı. İrlanda Maliye Bakanlığı da 15 milyar Euro’luk servet fonunun, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle aralarında büyük bankaların da bulunduğu 6 İsrailli şirketten yatırımlarını çekeceğini duyurdu" dedi.

VERGİLERİ İSRAİL TAHVİLLERİNE YATIRANLARA DAVA

Ertemel, ABD’de, Florida'nın Palm Beach bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise, ekim ayında çatışmanın patlak vermesinden bu yana yerel vergi mükelleflerinin 660 milyon dolarlık parasının İsrail tahvillerine yatırılması nedeniyle dava açtığını kaydetti.

Ertemel, boykotun kesintisiz bir yıldan daha uzun süre devam etmesi ve her ülke nüfusunun en az yüzde 3.5’inin boykota destek vermesi durumunda İsrail ve İsrail bağlantılı sermaye hareketlerinde çok daha sert çekilme hamleleri görüleceğini öngördü.