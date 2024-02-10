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İlçe Başkanı Volkan Tepe ve yönetim kurulu ile 28.dönem milletvekili adayı olan Mesut Ağırbasan Genç Parti’den istifa ederek yerel seçimlerde Özcan’ı destekleyeceklerini açıkladı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genç Parti Keşan İlçe Başkanlığı yerel seçimde CHP’ye destek vereceğini açıkladı.

Genç Parti Keşan İlçe Başkanı Volkan Tepe ve 28.dönem Edirne Milletvekili adayı olan ancak daha sonra adaylıktan çekilen Mesut Ağırbasan partilerinden istifa ettiklerini ve 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’ı destekleyeceklerini açıkladılar.

Genç Parti Keşan İlçe Başkanı Volkan Tepe’nin istifası ile ilgili açıklaması şöyle: “Genel Başkanımızın aktif siyaseti bırakmasını açıkladıktan sonra Keşan İlçe Yönetim Kurulu olarak istifa kararı alınmış ve istifa edilmiştir. Keşan’da Genç Parti olarak yerel seçimlerde belediye başkan adayımız yoktur. Önümüzdeki yerel seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’a destek vereceğiz.”

Genç Parti 28.dönem Edirne Milletvekili adayı Mesut Ağırbasan’ın istifa dilekçesi de şöyle: “Genel seçimlerde Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın Türkiye’ye gelmeyerek, seçime iştirak etmediği için Genç Parti milletvekilliği adaylığımdan çekilerek CHP’ye destek oldum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Keşan’a çok büyük hizmetleri olan eski belediye başkanımız Op. Dr. Mehmet Özcan’a destek olacağımızı bildirir, başarılar dileriz.”