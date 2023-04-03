Bunlar da ilginizi çekebilir

Genç sporcu Muhammet Malik Kılıç’ın başarısını sosyal medya hesabından duyuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ahmet Ateş Spor Salonu’nda düzenlenen ve 61 ilden 444 erkek, 236 kadın toplamda 680 sporcunun katıldığı turnuvada Dilovası Belediyespor’un genç sporcusu Muhammet Malik Kılıç, Türkiye 3.’sü oldu.

Dilovası Belediyesporlu genç sporcu Muhammet Malik Kılıç, Muğla’da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu. KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Boks Federasyonu 2023 Faaliyet takvimi kapsamında yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'nın Ortaca İlçesi’nde gerçekleşti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.