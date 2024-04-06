TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Galatasaray’a 71-93 kaybetti. Mavi Yeşilliler, turnuvanın son gününde yarın TSİ 17.00’de Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL ile üçüncülük maçı oynayacak.BURSA (İGFA) - Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2023-2024 sezonu turnuvasının dördüncü gününde TOFAŞ U18 Genç Takımı, yarı final mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilen turnuvanın grup aşamasında Çekya temsilcisi BK Opava’yı 88-63; Almanya temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg’u 80-76’lık skorla yenerek C Grubu’nu lider bitiren Bursa ekibi, D Grubu birincisi Galatasaray ile oynadığı yarı final karşılaşmasında hücumda istediği performansı sergileyemezken, özellikle dış atışlarla etkili olan ve 17/32 üç sayılık basket isabeti bulan rakibinin üçlüklerine engel olamadı ve parkeden 71-93 mağlup ayrıldı.

Galatasaray karşısında Yücel Çağıl Başaran 15 sayı; Ömer Alp Engin 12 sayı; Efe Postel ve Emirhan Serbest 11’er sayı; Melih Dönmez ise 10 sayı kaydetti.

Geçen sezon Bursa’da düzenlenen tarihteki ilk Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi turnuvasının ikincisi olan TOFAŞ U18 Genç Takımı, Youth BCL 2024’te üçüncülük maçına çıkacak. Debrecen’de düzenlenen turnuvanın son gününde Mavi Yeşilliler, geçen yıl final maçında karşı karşıya geldiği Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL ile bu kez üçüncülük için kozlarını paylaşacak. 7 Nisan Pazar günü Olah Gabor Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.