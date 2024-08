21 yaşındaki Nevşehirli Gökçen Ayyüce Yıldıran, yeni çıkarttığı ‘Gölge’ isimli kitabının ilk baskısını Belediye Başkanı Rasim Arı’ya hediye etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, doğuştan Epilepsi hastası olan ve Edebiyat Öğretmeninin teşvikiyle ilk kitabını çıkartan Gökçen Ayyüce Yıldıran ve babası Tahir Yıldıran’ı başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette genç yazar, bir anne ve kızının İstanbul’dan Nevşehir’e gelmelerini ve burada yaşadıklarını anlatan ‘Gölge’ isimli kitabını imzalayarak Başkan Arı’ya hediye etti.

Genç yeteneği tebrik eden Başkan Arı, kitabı büyük bir keyifle okuyacağını belirtti. Arı, “Gökçen Ayyüce Yıldıran, bana göre hayatın her alanında zorluklarla mücadele eden, ancak asla pes etmeyen bir ruhu temsil ediyor. İlk kitabının çıkışı, sadece bir yazar olarak değil, aynı zamanda bir birey olarak ne kadar güçlü olduğunu ve hayallerine ulaşma yolunda engelleri nasıl aştığını da gösteriyor. Kültürel ve sosyal hayatımıza kattığı bu değerli eser, bize sadece bir hikaye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda, her birimizin kendi hayallerinin peşinden gitme cesaretini ve kararlılığını artırıyor. Bugün burada, bu genç yazarımızı ve onun başarı hikayesini kutlarken, aynı zamanda tüm gençlerimize ve topluma ilham vermek istiyoruz. Genç yazarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Onun azmi ve yeteneği, bize her zaman ilham verecek ve hatırlatacaktır ki, her zorluk, aynı zamanda bir fırsat olabilir.” dedi.